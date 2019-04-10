كيرا نايتلي تتمنى وجود دور حضانة للأطفال في مواقع التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعربت الممثلة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي عن أمنيتها في وجود دور حضانة للأطفال في مواقع التصوير.

وقالت نايتلي 34 عاما في تصريحات للنسخة الألمانية لمجلة "مدام": "للأسف لا يوجد هذا الأمر. أود أن أقول فعلا إن هذا أحد الأسباب الرئيسية لمواجهة النساء صعوبات في قطاع السينما أكثر من الرجال".

وأضافت نايتلي، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، أنها على علم بأن توفير حضانات للأطفال لدى الشركات ذات أوقات العمل المنتظمة أمر سهل، وقالت: "لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون تأجير كارافان إضافي وملؤه باللعب وتعيين شخص لمراعاة الأطفال أمر معقد إلى هذا الحد. تحقيق هذا الأمر سيفتح أمام الأمهات العازبات وكذلك الآباء العزاب بالتأكيد فرص عمل جديدة ربما سيضطرون إلى رفضها في حال عدم توفير هذه الرعاية لأطفالهم".

ويُعرض لنايتلي حاليا فيلم "ما بعد الحادثة" في دور العرض السينمائي.