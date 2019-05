منهم فنانة رفضت التعري.. مشاهير غابوا عن بطولة "Game of Thrones"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والملايين من محبي سلسلة الفانتازيا العالمية "Game of Thrones"، البحث بين خبايا المسلسل الشهير والمقرر طرح موسمه الثامن والأخير منتصف شهر أبريل الجاري حصريًا لعملاء شبكة "HBO"، وسط توقعات بتحقيقه نسب مشاهدة ستتخطى جميع مواسمه السابقة مجتمعة.

وتساءل البعض حول بدايات العملية الإنتاجية للمسلسل وحول عدد من مشاهير هوليوود الذين كانوا على مقربة من بطولة الفيلم إلى أن واجه معظمهم العديد من العوائق التي منعتهم من بطولة المسلسل، منها مشاركتهم بمشاريع أخري، أو تم رفضهم من قبل شركة الإنتاج.

وإليكم أبرز المشاهير الذين شاركوا بتجارب أداء "Game of Thrones":

1- ماهرشالا علي

أكد النجم الأمريكي، الحائز على جائزة الأوسكار، ماهرشالا علي، انه بالفعل خاض تجربة أداء للمشاركة بالمسلسل الشهيرة، ولكنه أوضح بأنه لم ينجح وتم رفضه قائلاً "لقد كنت متحمساً للمشاركة بأول مواسم المسلسل، وقمت بالفعل بتجربة أداء مبدئية ولكن لم يسري الأمر كما ظننت، وتم رفضي في النهاية من قبل الشركة المنتجة".

2- سام هيوين

هو ممثل ستكلندي، اشتهر ببطولته لمسلسل الفانتازيا والرومانسية "Outlander" عام 2014، وصرح هيوين سابقًا أنه شارك بالعديد من تجارب الأداء الخاصة بالمسلسل بمواسمه الأولى. وفي تصريحات لموقع "Vulture" أكد النجم الشاب أنه بالفعل حظي بتجربة أداء للمشاركة بالمسلسل لأكثر من 7 مرات، وكلما كنت أقترب من المشاركة كان الأمر يبتعد كثيراً إلا أن تم رفضي في النهاية.

3- سام كلافلن

هو ممثل إنجليزي، اشتهر ببطولته لعدد من الأعمال السينمائية منها سلسلة "The Hunger Games" عام 2013، وفيلم الرومانسية "Me Before You" عام 2016، وكان قد كشف النجم الشاب في تصريحات لموقع "CinemaBlend"، أنه كان المرشح الأقوى لبطولة شخصية "جون سنو" بأحداث المسلسل قائلاً "لقد شاركت بتجربة أداء بالموسم الأول للمسلسل، وكنت سعيداً بتواجدي وسط هذا الصرح التليفزيوني الأضخم في تاريخ الدراما التليفزيونية، ولكني أعلم جيداً على الرغم من عدم مشاركتي إلا أنني سأحظى بمشاهدة ممتعة.

4- جيليان أندرسون

هي ممثلة أمريكية، اشتهرت ببطولتها لمسلسل الخيال العلمي الشهير "The X-Files" عام 1993، وأكدت جيليان في تصريحات صحفية لموقع "DailyMail"، أن الشركة المنتجة عرضت عليها بالفعل تجسيد أحدي الشخصيات النسائية بالملحمة الشهيرة، إلا أنها رفضت الدور، وتفضيلها لبطولة فيلم سينمائي مع المخرج العالمي، مارتن سكورسيزي على مشاركتها ببطولة المسلسل.

5- ليلى ألين

هي مغنية وممثلة إنجليزية، اشتهرت بمشاركتها بفيلم السيرة الذاتية "Elizabeth" عام 1998، وأعلنت عن قيام شركة "HBO" بسؤالها عن ما إذا كانت تفضل المشاركة بالمسلسل الشهير ببداية عمليته الإنتاجية، وجاء ردها بالرفض بسبب علمها ان كواليس الفيلم ستتضمن خيولاً وهي الحيوانات التي تشعرها دائماً بالقلق.

6- دومينيك ويست

هو ممثل إنجليزي، اشتهر ببطولته لفيلم "300" عام 2003، وفيلم "The Affair" عام 2014، وكان قد أكد دومينيك في تصريحات صحفية لموقع "Huffington Post"، أن الشركة المنتجة للمسلسل سألته بالفعل عن المشاركة، وقال إنه شعر بالخزي عندما رفض الدور ولاقي انتقاداً حاداً من قبل عائلته.

7- جاريد هاريس

ممثل إنجليزي، اشتهر بمشاركته بطولة عدد من الأعمال التجارية النجاحة سواء التليفزيونية أو السينمائية، منها "The Curious Case of Benjamin Button" عام 2008، و"Sherlock Holmes: A Game of Shadows" عام 2011، وكان له تصريحاً صحفياً لموقع "Vulture"، قائلاً: "كان من المقرر لي المشاركة بالمسلسل، وكنت دائماً ما أقوم بالتمثيل بديلاً لعدد من النجوم الذين يرفضوا أعمالهم السينمائية، مثل جاري أولدمان، وأنطوني هوبكنز، ولكن أيضاً هذه المرة لم أنجح في المشاركة بالمسلسل وتم تخصيص الدور لشخص أخر".

8- إيزي ميكل- سمول

هي ممثلة إنجليزية، اشتهرت ببطولتها عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، منها فيلم الرومانسية "Don’t Let Me Go" عام 2010، وفيلم التشويق "Snow white and the Huntsman" عام 2012، وكانت قريبة للغاية للعب شخصية "سانسا ستارك" والتي تجسدها النجمة صوفي ترنر، وقالت إيزي في تصريحات لموقع "The Telegraph": "لقد كنت قريبة للغاية من لعب الدور وتم تصفيتي للمرحلة النهائية، وعلى الرغم من عدم قبولي في النهاية إلا أنني لم أشعر بسوء كبيرأً، نظراً لكم التعري الحاصل بالمواسم وهو ما كان سيزعج عائلتي للغاية".