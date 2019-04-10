أنباء عن سعي "نتفليكس" لشراء "المسرح المصري" في لوس أنجليس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة "نتفليكس" لبث الأفلام عبر الإنترنت تجري محادثات للاستحواذ على "المسرح المصري" (إجيبشيان ثيتر) في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة القول إن الشركة ستستخدم هذا المسرح في استضافة العروض الخاصة الأولى للأفلام أو البرامج، دون أن يعني شرائها تحولها نحو الاستثمار في العناصر التقليدية لصناعة الترفيه مثل المسارح ودور العرض السنيمائي، حيث تعمل الشركة بشكل أساسي عبر الإنترنت.

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وستشتري "نتفليكس" هذا المسرح من مؤسسة "أمريكان سينماتيك" غير الهادفة للربح والتي تمتلك مسرحين في مدينة لوس أنجليس.

وأشارت بلومبرج إلى أن "نتفليكس" لا تعتزم إدارة "المسرح المصري" كمسرح تجاري ولن تبيع تذاكر لحضور العروض التي سيستضيفها.

يذكر أن الفنان الاستعراضي الأمريكي "سيدني جرومان" أنشأ "المسرح المصري" في لوس أنجليس عام 1922، على الطراز المعماري المصري حيث استضاف أول عرض رسمي رئيسيي لفيلم "روبن هود" بطولة "دوجلاس فيربانكس" ليكون أول عرض رئيسي رسمي في صناعة السنيما الأمريكية.