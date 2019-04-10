ميرنا وليد - بيروت - بتغطيتنا لكواليس مسلسل "الباشا" الذي يعرض في الوقت الحالي على قناة الجديد، التقينا بالممثلة منال طحان التي تؤدّي فيه دور فتاة ليل وعشيقة الباشا، ولكن مع الوقت تأتي شوكت "التي تؤدّي دورها الممثلة جيهان خماس"، لتأخذ الباشا منها.
في هذه المقابلة اطلعنا على بعض الأحداث المقبلة في هذا العمل، كما قدّمت لنا طحان في ختامها أغنية "ست الحبايب" بصوتها.
وفي هذا التقرير التقينا بالممثل عبدو حكيم، والممثلة سهى قيقانو التي ردّت على انتقاد الكاتبة والممثلة منى طايع حول طريقة وضع مكياجها، وكذلك ردّت قيقانو على سؤالنا حول من قصدت بمنشورها الأخير الذي هاجمت فيه إحدى الممثلات.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-منال طحان: "أحاول تشويه صورة جيهان خماس"..ومن الممثلة التي هاجمتها سهى قيقانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.