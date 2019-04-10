خاص بالفيديو-منال طحان: "أحاول تشويه صورة جيهان خماس"..ومن الممثلة التي هاجمتها سهى قيقانو

ميرنا وليد - بيروت - بتغطيتنا لكواليس مسلسل "الباشا" الذي يعرض في الوقت الحالي على قناة الجديد، التقينا بالممثلة ​منال طحان​ التي تؤدّي فيه دور فتاة ليل وعشيقة الباشا، ولكن مع الوقت تأتي شوكت "التي تؤدّي دورها الممثلة ​جيهان خماس​"، لتأخذ الباشا منها.

في هذه المقابلة اطلعنا على بعض الأحداث المقبلة في هذا العمل، كما قدّمت لنا طحان في ختامها أغنية "ست الحبايب" بصوتها.

وفي هذا التقرير التقينا بالممثل ​عبدو حكيم​، والممثلة ​سهى قيقانو​ التي ردّت على انتقاد الكاتبة والممثلة ​منى طايع​ حول طريقة وضع مكياجها، وكذلك ردّت قيقانو على سؤالنا حول من قصدت بمنشورها الأخير الذي هاجمت فيه إحدى الممثلات.

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