كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريتشارد مادين ضمن قائمة المرشحين لشخصية "جيمس بوند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد نجاحه الكبير بمسلسله الجديد "بودي جارد"، أصبح النجم الشاب ريتشارد مادين، الذي عرف بدوره في مسلسل "جيم أوف ثرونز"، محط ترشيحات منتجة سلسلة أفلام جيمس بوند ليخلف النجم دانيال كريج.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي كثرت به التكهنات في الشهور حول إسناد دور جيمس بوند لبطولة نسائية، أو إسناد الدور لنجم اسمر البشرة، بعد 24 عام من الاستعانة بأبطال رجال بيض البشرة.

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وكان مصدر هذه التكهنات عدد من جمعيات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة، رغبة في إحداث تغيير في سلسلة الأفلام الأشهر في العالم يدعم حقوق المرأة في العالم.

غير أن المنتجة باربرا بوروكلي أكدت بشكل قاطع أن هذا لن يحدث الآن أو في المستقبل, بقولها أنها لن تجعل جيمس بوند سيدة لإرضاء حركات الفيمنيست.