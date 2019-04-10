ياسمين الخطيب : والدي أبعدني عن البيت وأنا طفلة بسبب السرطان

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 09:54 صباحاً - كشفت ال​إعلام​ية المصرية ​ياسمين الخطيب​ عن بعض أسرار طفولتها وذلك تزامناً مع قرب عيد ميلادها الذي يصادف في الخامس من شهر رمضان المقبل.

ونشرت الخطيب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، حيث بدت تجلس على طاولة وتمكس بيدها قالب حلوى عليه الرقم خمسة، وأرفقتها برسالة طويلة أشارت فيها إلى أن والدها قرر إبعادها عن المنزل وهي طفلة بسبب إصابة شقيقتها بمرض السرطان خوفاً من أن تصاب بالإكتئاب.

وكشفت الخطيب أيضاً انها لم تحتفل سابقاً بعيد ميلادها ولاسيما وهي طفلة حيث أنها كانت من الامور المحرمة في منزل عائلتها إضافة إلى الموسيقى العالية والزغاريد.

وروت قصة ذهابها لحضور عيد صديقتها؛ إذ عادت منه وهي تبكي بسبب الحزن، ليقرر والدها إقامة حفل عيد ميلاد لها، انتظرته لأشهر طويلة، إلا أنه لم يتم وذلك لتزامنه مع شهر رمضان المبارك.

واكدت الخطيب أن الشهر الكريم سيتزامن في هذا العام أيضًا مع عيد ميلادها، إذ سيصادف يوم الخامس من رمضان.