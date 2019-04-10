هل كشف علي جابر عن لجنة تحكيم “ذا فويس” للموسم الجديد؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 09:54 صباحاً - نشر مدير مجموعة “MBC” العميد ​علي جابر​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقه حول الموسم الجديد من برنامج المواهب “ذا فويس”، الذي يحظى بجماهريّة كبيرة، قائلًا: “انطلقت التحضيرات للموسم الجديد من ذا فويس” theVoice وبدأت معها التكهنات حول هوية النجوم-المدرّبين الأربعة، وغيرها من التفاصيل الانتاجية. هذا يعكس الاهتمام الجماهيري بالبرنامج ولكن، كل ما ورد غير دقيق حتى تُعلن عنه MBC رسمياً، وذلك بعد اتمام الإجراءات التعاقدية واللوجيستية”.

وراح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون حول هوية الاعضاء : ​كاظم الساهر​، ​اليسا​، أحلام، شيرين عبد الوهاب، ​عاصي الحلاني​؟