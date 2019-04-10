منة شلبي تفاجئ الجمهور بإطلالتها.. شاهدوا كيف بدا وجهها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 09:54 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية ​منة شلبي​ صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فاجأت من خلالها المتابعين حيث انها بدت بشكل مختلف عما قبل.

وبدت منة بوجهٍ أسمر وعليه علامات نمش وعلّقت على الصورة قائلة: “اجعل رأسك باتجاه الشمس ولن ترى الظل.. هذا ما يفعله عباد الشمس”!.

الجدير ذكره ان منة شلبي كانت قد كشفت مؤخرا عن تأيدتها لدور البطولة امام الممثل المصري أحمد حلمي في فيلمه الجديد بعنوان “خيال مآتة” الذي يقوم بإخراجه خالد مرعي.



