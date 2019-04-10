تيم حسن الأكثر تداولًا بعد طرح بوستر “الهيبة الحصاد”!

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر الآلاف من المتابعين عرض مسلسل “الهيبة الحصاد” للنجم السوري تيم حسن خلال شهر رمضان القادم.

وتصدّر تيم حسن قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” الشهير عالميًا في عدد كبير من البلدان العربية، بعد طرح البوستر الخاص بالمسلسل خلال الساعات الماضية.

قصّة المسلسل تدور وسط صراع نفوذ وعادات وحب مستحيل وممكن، في دراما رومنسية تشويقية معاصرة، يجسد فيها تيم حسن دور أحد كبار تجار السلاح في البقاع اللبناني، فيعطي الشخصية أبعادًا جديدة بقدرات تمثيلية محنّكة كان بها حديث الشارع العربي خلال العامين الماضيين.

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الجدير ذكره أن تيم حسن حقق نجاحًا جماهيريًا ساحقًا بالجزأين الأوّل والثاني من مسلسل “الهيبة” وتربع على عرش المنافسة الدرامية حيث خرجت شخصية “جبل شيخ الجبل” عن دائرة المألوف وباتت مصدر إلهام لعدد كبير من المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي حتى أن البعض أطلقوا على أبنائهم الحديثي الولادة اسم “جبل”.

تجدر الإشارة إلى أن “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”.