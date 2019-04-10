تعاون فني يجمع أديل وتايلور سويفت

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف موقع Hollywood Pipeline الشهير عن أن تعاون فني جديد سيجمع النجمتين العالميتين أديل وتايلور سويفت.

وأشار الموقع إلى أن أديل وتايلور تحضران لأغنية جديدة ستبصر النور خلال الفترة المقبلة على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن كل من تايلور سويفت وأديل تتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم.