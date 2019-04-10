متابعة بتجـــــــــــرد: كشف موقع Hollywood Pipeline الشهير عن أن تعاون فني جديد سيجمع النجمتين العالميتين أديل وتايلور سويفت.
وأشار الموقع إلى أن أديل وتايلور تحضران لأغنية جديدة ستبصر النور خلال الفترة المقبلة على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن كل من تايلور سويفت وأديل تتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون فني يجمع أديل وتايلور سويفت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.