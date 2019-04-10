رسالة خاصة من شيرين عبد الوهاب إلى أنغام.. هل جاءت متأخرة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: بالتزامن مع الإحتفالية الخاصة بألبوم “حالة خاصة جدًا”، والتي أقامتها شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في القاهرة، وجهت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة إلى صاحبة العمل، زميلتها النجمة أنغام.

وهنأت شيرين، مواطنتها على طرح ألبومها، كما استغلت توقيت الإحتفالية لتبارك لها أيضًا زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، فخصّتها بتغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” وكتبت: “ألف مبروك حبيبتي على حفلة النهاردة وعلى الألبوم الناعم اللي كله حب، وربنا يتمم فرحتك على خير وألف مبروك على الجواز.. ربنا يبارك لكم”.

واعتبر بعض المغردين أن تهنئة شيرين لـ أنغام على الألبوم جاءت متأخرة، في حين أن البعض الآخر أثنى على خطوتها هذه، خاصةً أن أنغام لم تبارك لها على إطلاق ألبوم “نسّاي” والذي صدر في موسم الصيف الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أنغام كانت قد ساندت شيرين في أزمتها الأخيرة، وتحديدًا بعد منعها من الغناء في مصر بقرار من نقابة الموسيقيين.