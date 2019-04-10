دنيا بطمة عن رغبة حلا الترك بعودة أبيها لوالدتها: في أحلامها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقتْ الفنانة المغربية، دنيا بطمة، على تصريحات ابنة زوجها، الفنّانة الشّابّة، حلا الترك، برغبة عودة أبيها المُنتج، محمد الترك لوالدتها، منى السابر، قائلة، إن حلا تعيش في أحلام الطفولة، ولا تدرك ما تقوله، وحديثها عن عودة أبيها لأمها، يُعبّر عن رغبتها وأمنيتها فقط.

وأضافتْ بطمة، في فيديو نُشر عبر إنستغرام: "خليها تيجي تشوف أبوها الأول وبعدين تدّعي إنه يرجع لأمها".

وتابعتْ الفنّانة المغربيّة: "تكلم أبوها في التليفون تقوله على الموضوع.. لكن إحنا منقدروش نسيطروا على العيال الصغار.. لكن أقدر أقولك الله أعلم بالغائب".

واختتمتْ: "تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعى أي شيء.. وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها".

جدير بالذّكر، أنّ دنيا بطمة، كانت قد كشفتْ مؤخرًا، عن تغيّر حلا الترك في الطِّباع، منذ عودتها إلى والدتها، بحكم محكمة، لحقّها في حضانتها. مشدّدة، على أنّ حلا طعنتها في ظهرها، لأنّها لم تذكرْ لها أيّ ذكريات جميلة خلال فترة عيشهما معًا.