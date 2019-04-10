يسرا تعود للسينما في "صاحب المقام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعود الفنانة يسرا إلى السينما بعد غيابٍ طويل. ذلك من خلال فيلم "صاحب المقام" المقرر انطلاق تصويره قريباً. حيث ستُشارك مع المخرج الشاب ماندو العدل والكاتب ابراهيم عيسي الذي قام بكتابة الفيلم ومعالجته السينمائية.

هذا ويشاركها بطولة الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي، الفنان آسر ياسين. فيما سيتم الإعلان عن باقي فريق العمل قريباً. ومن المتوقع أن يشارك الفيلم بعدة مهرجانات قبل طرحه تجارياً بالصالات السينمائية مع بداية العام المقبل.

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