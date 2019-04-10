رامى مالك يظهر برفقة لوسى بوينتون خلال مباراة بيسبول فى نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان رامى مالك برفقة صديقته لوسى بوينتون، بيسبول فى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ظهرا منسجمان معا، معتمدين على اللون الأسود فى الإطالة التى ظهرا بها.
رامى مالك وحبيبته خلال مباراة بيسبول فى أمريكا
وقد أعلن النجم العالمى من أصول مصرية رامى مالك والحائز على جائزة الأوسكار، علاقته بالممثلة البريطانية بداية شهر يناير الماضى، وشوهد الثنائى يحضران حفل الأوسكار سويا.
رامى مالك وحبيبته ظهرا بإطلالة سمراء
يذكر أن رامى مالك عاد مرة أخرى خلال الفترة الماضية لتصوير الجزء الأخير من المسلسل الشهير Mr Robot، ورصدت عدسات المصورين رامى مالك، وكريستيان سلاتر مع ايمي روسوم والمخرج سام إسماعيل فى كواليس تصوير الموسم الأخير من مسلسل Mr Robo.
"مالك" كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره فى فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody"، وكان قد حصل أيضا على جائزة أفضل ممثل بدور درامى من جوائز الإيمى التليفزيونية عن دوره فى هذا المسلسل عام 2016 .
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