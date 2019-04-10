شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم كانى ويست لحفل زفاف كاتى بيرى وأورلاندو بلوم شائعة جديدة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تفاصيل حياة النجمة العالمية كاتى بيرى وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم تشغل الكثير من المواقع الفنية والصحف، حتى أنهم تحولوا لأبطال عدد من الشائعات، وكانت آخرها هى أن كاتى وبلوم طلبا من نجم الراب الشهير كانى ويست أن يقوم بتنظيم حفل زفافهما المقرر إقامته فى أجواء أسطورية، وقد تواصل موقع "جوسيب كوب" مع المتحدث باسم كاتى بيرى الذى نفى تماما ما يتردد، إضافة إلى التواصل مع المتحدث باسم كانى ويست الذى نفى بدوره الشائعة.

فكان حضور كاتى بيرى وأورلاندو بلوم بالخدمة الكنسية التى يستضيفها مغنى الراب كانى ويست فى منزله الشهر الماضى، هو السبب الرئيسى الذى دفع موقع "NW" فى نشر هذه الشائعة.

وقال مصدر للموقع الذى نشر الشائعة إن كاتى بيرى وأورلاندو بلوم يتمنيان أن يكون زفافهما خياليا وأسطوريا، لذلك فمن الضرورى أن يقف على تنفيذ تفاصيل الحفل نجم شهير فلذلك وقع اختيارهما على كانى ويست.