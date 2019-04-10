خاص| أحمد حاتم انهيت 70 % من "حكايتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اقترب الفنان أحمد حاتم، من انتهاء تصوير دوره في مسلسل"حكايتي" الذي يظهر من خلاله في دراما رمضان أمام الفنانة ياسمين صبري التي تخوض دور البطولة بالمسلسل.

أكد "حاتم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير 70% من الشخصية التي يجسدها في العمل، مشيرًا إلي أنه سينتهي من تصويرها بالكامل قبل شهر رمضان.

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يظهر الفنان أحمد حاتم، خلال أحداث المسلسل بشخصية أدهم الذي تختلف شخصيته في بداية الأحداث عن نهايتها، نظرًا لما يمر به من عدة مراحل متطورة في الشخصية من خلال رحلة تبدأ بحب ثم إنتقام ثم ضعف إلى أن يتحول لشخص آخر.

وتابع، أنه اكتفى بالظهور في الموسم الرمضاني من خلال هذه التجربة الدرامية فقط.

مسلسل"حكايتي" بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.