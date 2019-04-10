فيلم “ليل خارجي” يفتتح مهرجان قابس سينما.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: يفتتح فيلم المصري احمد عبد الله السيد “ليل خارجي” مهرجان قابس سينما فن ليلة 12 أفريل 2019 وذلك في عرضه الأول بتونس وبحضور بطلة الفيلم منى هلا .

ويعكس هذا الاختيار فلسفة المهرجان وخطه السينمائي الداعم للأفلام العربية المستقلة خاصة وأن أحمد سيد عبد الله يعتبر من أهم مخرجي السينما المستقلة الشباب في المنطقة العربية وسبق وتوج بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية بفيلم “ميكروفون” (2010).

“ليل خارجي” فيلم عن تناقضات الحياة في مدينة ساحرة، موجعة وحالمة، تلتقي شخصياته في ظروف غير متوقعة وتتقاطع مصائرها في مغامرة تكشف الكثير عن الذات والآخر

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“ليل خارجي”، الذي كان عرضه الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي من تأليف شريف الألفي وبطولة كل من كريم قاسم، منى هلا وشريف الدسوقي، الذي توج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وتعتبر جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية آخر التتويجات، التي حصدها “ليل خارجي” للمخرج احمد عبد الله السيد، قبل عرضه في افتتاح قابس سينما فن.