نانسي عجرم بالأبيض والأسود.. جمال، عفوية وأكثر – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور ومحبّيها بصورة لها نشرتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
الصورة تعود إلى الجلسة التصويرية التي كانت قد عقدتها نانسي لصالح مجلة “فوغ” منذ عامين، وتظهر فيها بأناقتها المعهودة، حيث ترتدي معطفًا طويلًا، مع تسريحة شعر بسيطة تبرز الجانب العفوي والطبيعي الذي يميّز شخصيتها.
وأشارت نانسي عجرم في تعليقها إلى الصورة إلى أن السعادة في الحياة تكمن في التوفيق بين العائلة، العمل والأصدقاء.
وحصدت الصورة ما يقارب الربع مليون علامة إعجاب في ساعات قليلة، كما وانهال محبو نانسي عليها بالتعليقات التي أعربوا من خلالها عن محبّتهم الكبيرة لها.
على صعيد آخر، كانت نانسي عجرم قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت العمل على ألبومها الجديد والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في الوطن العربي والعالم.
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