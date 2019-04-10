نانسي عجرم تحبس الأنفاس بصورة

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Apr 10, 2019
فاجأت النجمة المتألقة نانسي عجرم، متابعيها بصورة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها بأناقتها المعهودة، حيث ارتدت معطفا طويلا، مع تسريحة شعر بسيطة ابرزت الجانب العفوي والطبيعي الذي يميّز نجمة الجماهير نانسي عجرم.
وفور نشر الصورة، بدأت التعليقات من الجمهور المتابع، الذي عبّر عن حبه واعجابه بنجمته المفضلة، التي اطلت عليهم بنسبة عالية من الجمال والاناقة.
الجدير بالذكر ان عجرم كانت قد وضعت مولودتها الثالثة “ليا” أول شباط الفائت، وهي تستعد لتصوير حلقة استثنائية الممثل ومقدم البرامج هشام حداد.
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