نقل صابرين بورشيد للعلاج في الخارج استجابة لنداءات من فنّانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استجابتْ وزارة الصّحّة البحرينية، لمناشدات العديد من الفنانين، الذين طالبوا بنقل الإعلامية، صابرين بورشيد، للعلاج في الخارج، إثر إصابتها بورم في الرّأس، حيث باشرتْ الوزارة إجراءات نقل الإعلامية، للعلاج في الخارج.

وزفّتْ الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، الخبر عبر حسابها بموقع إنستغرام، قائلة، إنّ وزيرة الصّحّة في البحرين، فائقة بنت سعيد الصالح، أكّدتْ، أنّه فور متابعة ديوان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء للحالة، وجّهتْ الوزارة للعلاج بالخارج، وبدأ الترتيب لإجراءات سفر بورشيد، لتلقّي العلاج.

وتأتي تلك الاستاجبة، بعد أنْ كشف أحمد بورشيد، والد صابرين، عن تعرّض ابنته لورم في الرّأس، وحاجتها للسّفر فورًا، ونشر صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابه في إنستغرام.

وأوضح بورشيد، أنّ ابنته تُعاني من 3 أورام في رأسها من جهة اليسار، وهي تتلقّى علاجها حاليًا، في المستشفى العسكريّ، مناشدًا ملك البحرين، بإصدار أمر لعلاج سريع لابنته في الخارج.

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وأبدى عدد كبير من الفنانين، والنشطاء من مختلف دول الخليج، تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مُبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها، داعين لها بالشّفاء العاجل.