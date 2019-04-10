متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفنانة المصرية منة شلبي، متابعيها بإطلالة نادرة وغريبة إذْ ظهرت بشكل مغاير تمامًا لما اعتاد الجمهور رؤيتها عليه. ونشرت الفنانة صورتها عبر "إنستغرام"، وبدتْ بوجهٍ مُسمَر غيّر ملامحها، وعليه علامات "نمش" وعلّقت قائلةً: "اجعل رأسك باتجاه الشمس ولن ترى الظل.. هذا ما يفعله "عباد الشمس"! ". Advertisements وحظيت إطلالة شلبي بتفاعل واسع بين جمهورها الذين تباينت آراؤهم بين الإعجاب والانتقاد لهذه الإطلالة. يُذكر أن منة شلبي، تشارك هذه الأيام فى بطولة فيلم جديد بعنوان "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي والمخرج خالد مرعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي بإطلالة غريبة.. وتُعلّق: "هذا ما يفعله عباد الشمس"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.