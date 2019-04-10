شاهدي أحدث صورةٍ لتوائم الدكتورة خلود وزوجها أمين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرتْ ناشطةُ مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية الدكتورة خلود، صورةً عائليةً، ضمّت زوجها عارض الأزياء الأردني أمين غباشي، وابنتها الكبرى "خلود"، والـ 3 توائم بعد بضعة أشهر على الولادة، وهم صبي وفتاتان، حيث أظهرت أطفالها دون أن تخفيهم كليًا كالعادة.

وشاركتْ خلود، عبر "إنستغرام"، صورة ظهر فيها أطفالها الثلاثة، وباقي أفراد الأسرة، وأرفقتها بتعليق قائلةً: "نبض وقلب وروح.. اللهم إني استودعتك نفسي وزوجي وأطفالي يا من لا تضيع ودائعه".

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وعلّق بعض المتابعين على نظرات الحب التي أظهرتها الصورة بين الدكتورة خلود وزوجها.

وكانت الدكتورة خلود قد ظهرت في فترة ما قبل الولادة، في مقطع، أشارت فيه إلى أنها جبانة وتخاف من الولادة الطبيعية، ما دفعها إلى اختيار العملية القيصرية، كما فعلت في المرة الأولى عند إنجابها طفلتها خلود الصغيرة، لكنها نصحت النساء الحوامل بعدم القيام بالمثل، حيث إن الولادة الطبيعية أفضل بكثير من الجراحة.