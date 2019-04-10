عايدة رياض تنضم لـ"هوجان" وتجسد زوجة رياض الخولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة عايدة رياض لفريق مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وبدأت تصوير مشاهدها الأولى التى جمعتها بالفنان رياض الخولى، حيث تجسد شخصية زوجته فى الأحداث.

مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وأحمد التهامى، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.

وفى سياق آخر، تشارك عايدة رياض فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان حيث تجسد دور زوجة محمود البزاوى ووالدة الفنانة نجلاء بدر، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق.