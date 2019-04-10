شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بى تسحب البساط من أرقى النجمات وتتحول للأكثر أناقة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف نجمة الراب الشهيرة كاردي بي بأنها واحدة من أكثر النجمات سعيا للظهور بالإطلالات المميزة والمثيرة للجدل وذلك سواء خلال تألقها بالحفلات أو بحياتها اليومية، واليوم نرصد أجمل إطلالات نجمة الراب الشهيرة ذات الـ 26 عام التي ظهرت بها مؤخرا.

فإطلاله كاردي بي التي لا تنسى هي التي ظهرت فيها بفستان من اللون الأخضر من مجموعة تصميمات " Ralph & Russo " وذلك مؤخرا خلال حضورها احدي الاحتفالات في لاس فيجاس ، كما كان ظهور النجمة الشهيرة بفستان باللون الأحمر من تصميم " Yousef Al Jasmi " .

واستطاعت النجمة كاردي بي أن تثير ضجة بظهورها في حفل توزيع جوائز " الجرامي " لعام 2019 بفستان ذو تصميم غريب من مجموعة تصميمات " Mugler " لمجموعة خريف 1995 .

أيضا تعتمد كاردي بي في عدد من اطلالاتها علي البساطة مثلما ظهرت مؤخرا بملابس حملت توقيع دار أزياء " CHANEL " الشهير ، ايضا تفضل كاردي بي أن تتألق بتصميمات " Christian Siriano " و " Dolce & Gabbana " .



[اطلالة تحمل إمضاء دار أزياء Christian Siriano



Ralph & Russo كاردي بي خلال حضورها احدي الاحتفالات في لاس فيجاس بفستان من



اطلالة مذهلة لكاردي بي



بفستان من Yousef Al Jasmi

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بملابس من تصميم Chanel



تهتم ان يكون طلاء اظافرها مناسب للون ملابسها



كاردي بي بتوقيع CHANEL



كاردي بي بفستان من Mugler



كاردي بي بفستان من Ralph & Russo و حذاء JIMMY CHOO



كاردي بي مبهرة بفستان Yousef Al Jasmi



ملابسها تحمل توقيع Christian Siriano