كاردي بى تسحب البساط من أرقى النجمات وتتحول للأكثر أناقة فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف نجمة الراب الشهيرة كاردي بي بأنها واحدة من أكثر النجمات سعيا للظهور بالإطلالات المميزة والمثيرة للجدل وذلك سواء خلال تألقها بالحفلات أو بحياتها اليومية، واليوم نرصد أجمل إطلالات نجمة الراب الشهيرة ذات الـ 26 عام التي ظهرت بها مؤخرا.
فإطلاله كاردي بي التي لا تنسى هي التي ظهرت فيها بفستان من اللون الأخضر من مجموعة تصميمات " Ralph & Russo " وذلك مؤخرا خلال حضورها احدي الاحتفالات في لاس فيجاس ، كما كان ظهور النجمة الشهيرة بفستان باللون الأحمر من تصميم " Yousef Al Jasmi " .
واستطاعت النجمة كاردي بي أن تثير ضجة بظهورها في حفل توزيع جوائز " الجرامي " لعام 2019 بفستان ذو تصميم غريب من مجموعة تصميمات " Mugler " لمجموعة خريف 1995 .
أيضا تعتمد كاردي بي في عدد من اطلالاتها علي البساطة مثلما ظهرت مؤخرا بملابس حملت توقيع دار أزياء " CHANEL " الشهير ، ايضا تفضل كاردي بي أن تتألق بتصميمات " Christian Siriano " و " Dolce & Gabbana " .
[اطلالة تحمل إمضاء دار أزياء Christian Siriano
Ralph & Russo كاردي بي خلال حضورها احدي الاحتفالات في لاس فيجاس بفستان من
اطلالة مذهلة لكاردي بي
بفستان من Yousef Al Jasmi
بملابس من تصميم Chanel
تهتم ان يكون طلاء اظافرها مناسب للون ملابسها
كاردي بي بتوقيع CHANEL
كاردي بي بفستان من Mugler
كاردي بي بفستان من Ralph & Russo و حذاء JIMMY CHOO
كاردي بي مبهرة بفستان Yousef Al Jasmi
ملابسها تحمل توقيع Christian Siriano
ملابسها منDolce & Gabbana
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