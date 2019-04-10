مبيعات تذاكر "Endgame" تحقق أرقامًا خيالية قبل عرضه تجاريًا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة "Marvel"، الثلاثاء، عن فتح باب الحجز الخاص بأحدث انتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame"، والمقرر طرحه تجارياً يوم 26 أبريل بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب العديد من دور العرض العالمي، لتحقق تذاكر ما قبل العرض مبيعات خيالية.

ووفقاً لموقع "CNBC"، فقد حققت التذاكر مبيعات تخطت تذاكر كلاً من "Aquaman"، "Star Wars: The Last Jedi"، "Captain Marvel" و"Avengers: Infinity War" مجتمعين.

وجاء السبب وراء شراء هذه الكمية من التذاكر، نظراً لانتظار الملايين من الجماهير المحبة لهذه النوعية من أفلام الأبطال الخارقين نهاية سلسلة "Avengers" التي أنتج أولي أجزائها عام 2012، وتحقيق السلسلة لإيرادات عالمية فاقت كل التوقعات بفترة طرحها خلال السنوات الماضية، وان محبي هذه النوعية لم يقوموا فقط بشراء تذكرة واحدة بل أكثر من تذكرة وهو ما كان سبباً في نفاذ الملايين من تذاكر الفيلم خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز.

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وكان هناك العديد من التوقعات من قبل مواقع عالمية منها "Express" البريطاني، بتحقيق الفيلم إيرادات عالمية ستتخطي حاجز الـ900 مليون دولا بأول أيام عرضه في سابقة هي الأولي بتاريخ هذه النوعية لأفلام الأبطال الخارقين وفي السينما العالمية بشكل عام، وسط توقعات بمنافسة شرسة بينه وبين عدد من الأعمال السينمائية منها "Avatar" و"Titanic" على تصدر قائمة الإيرادات الأعلى في تاريخ السينما.

فيلم "Avengers: Endgame" ستدور أحداثه استكمالاً لأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" عام 2018، بعد النجاح العملاق ثانوس في تجميع الأحجار الأزلية الستة وإبادته لنصف الكائنات على كوكب الأرض، في محاولة أخيرة من الأفينجرز للوقوف والتصدي لمخططاته، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسون، كريس ايفانز، كريس هيمسورث، بول رود، بري لارسون، وإخراج الأخوين روسو.