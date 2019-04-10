شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "إبراهيم الأبيض".. كابتن ماجد يظهر فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم أحمد فهمى تقديم حلقتين خلال مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، محاكاة لمسلسل الكارتون الشهير "كابتن ماجد"، وذلك بطريقة كوميدية ساخرة، خاصة أن كابتن ماجد من أنجح أعمال الأنيميشن التى تم عرضها على الفضائيات المصرية فى فترة نهاية التسعينيات ويعشقها كل المراهقين.



كابتن ماجد

وتأتى محاكاة أحمد فهمى وصناع "الواد سيد الشحات" لـ"كابتن ماجد"، بعدما تم الكشف عن محاكاة فيلم "إبراهيم الأبيض" للنجوم أحمد السقا وهند صبرى ومحمود عبد العزيز بشكل كوميدى، بعدما كشف الأبطال عن صورة يظهر فيها فهمى بشخصية إبراهيم الأبيض وهنا الزاهد فى دور حورية ومحمد عبد الرحمن يتقمص عبد الملك زرزور.



إبراهيم الأبيض

وطرحت شركة سينرجى البرومو الدعائى الأول للمسلسل والذى كشف عن الشخصيات العديدة التى يظهر فيها أبطال العمل، سواء الفرعونى أو الهندى أو الصعيدى وفضائيين، وكذلك لاعبى كرة سلة والعودة إلى فترة التسعينيات وأجواء أخرى بشكل كوميدى.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.