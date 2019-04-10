"إطلالة كلاسيكية".. جلسة تصوير جديدة لإنجي المُقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة إنجى المقدم، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت إنجي المقدم، في الجلسة بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب محبيها ومتابعيها. وتشارك إنجي المقدم، في مسلسل "ولد الغلابة"، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح، ومي عمر وإدوارد وكريم عفيفي، وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي، وفايق عزب، وهادي الجيار، وريم سامي وعفاف رشاد.​

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