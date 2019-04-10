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تعرف على موعد عرض الأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تبدأ مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 16 إبريل.

وتقام الدورة الـ21 من مهرجان الإسماعيلية بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان.

ونقدم لكم الجدول الكامل لعروض الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية.

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