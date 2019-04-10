رامز جلال وإسعاد يونس الأعلى تسديداً للضرائب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: مع انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في نهاية الشهر الماضي، تصدّر الفنان رامز جلال قائمة الفنانين الأعلى تسديداً للضرائب بـ 6 مليون و955 ألف جنيه وهو ما يقارب 400 الف دولار، فيما حلّ بالمركز الثاني الفنان يحيى الفخراني بسداد 4 مليون و107 الف جنيه وجاء ثالثاً أحمد عز بسداد 3.4 مليون جنيه.

وسدد الفنان عادل إمام مليون و530 الف جنيه، الفنان عمرو دياب مليون و119 ألف جنيه ومحمد رمضان مليون و7 الاف جنيه.

وحلّت الفنانة إسعاد يونس في قائمة الاكثر تسديداً للضرائب بيت الإعلاميين بمليونين و155 الف جنيه وهي الضرائب المستحقة عن عملها كمذيعة في برنامج "صاحبة السعادة"، بينما حلت في المركز الثاني الإعلامية منى الشاذلي بمليون و462 ألف جنيه، فيما سدد الإعلامي عمرو أديب مليون و372 الف جنيه.