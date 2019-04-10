أوركسترا "ألف ليلة وليلة" تُسجِّل مقطوعات "الفصل الأخير" في براغ

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتهت الأوركسترا العالمية التي ستُشارك في إحياء "ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير"_ الذي سيُدشن احتفالات "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019"_ من تسجيل المقطوعات الموسيقية في العاصمة التشيكية براغ، تمهيداً للمشاركة في العروض الخمسة التي يستضيفها مسرح المجاز خلال الفترة من 23 وحتى 27 من أبريل الجاري.

وهي من إنتاج مسرح المجاز وتنفيذ "مالتبل انترناشونال" بالتعاون مع " 7فنجرز" وتُعتبَر أضخم العروض الفنية المسرحية العربية التي تحاكي الأدب الإنساني.

واختارت الفرقة التي يقودها المايسترو هاروت فازليان، قائد فرقة الفنانة اللبنانية العالمية فيروز، وقائد الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، تسجيل هذه المقطوعات في استديوهات براغ، نظراً لما تتمتع به من شهرة عالمية بعملها الاحترافي. حيث أنها قادرة على استيعاب 90 عازفاً وملحناً وموسيقياً في وقتٍ واحد، و تعتمد على استخدام أحدث تقنيات التسجيل والصوت على مستوى أوروبا والعالم.

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ماسي

وشاركت المغنية والعازفة الجزائرية الشهيرة سعاد ماسي بصوتها في تسجيل إحدى الأغنيات التي ستصاحب هذه الملحمة الفنية الضخمة، فيما تواصل الأوركسترا تدريباتها في أرمينيا، بهدف الاستعداد لتقديم المقطوعات الحية التي سيتم عزفها بشكلٍ مباشر أمام الجمهور خلال العرض على المسرح.

علاي

وأكد المدير التنفيذي لمسرح المجاز طارق سعيد علاي أن الأداء الذي ستقدمه فرقة الأوركسترا ضمن أضخم عرض خيالي في تاريخ الأدب الإنساني سيُدشن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، وسيكون جزءاً من الجهد الإبداعي المتكامل لفريق العمل الكبير الذي يضم537 خبيراً ومختصاً وفناناً عالمياً من 25 جنسية، يقدمون للجمهور ملحمة فنية تحمل رسالة إنسانية تعكس أهمية التعدد والتواصل الثقافي وتؤكد على دور الكتاب في الازدهار، مشيراً إلى أن "ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير" سيكون عملاً تحكي عنه الأجيال المقبلة.

هذا ويُعد مسرح المجاز الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه استخدام أحدث التقنيات، ما يعزز من مكانة الإمارة الفنية والثقافية والسياحية. مع الإشارة إلى أنه سيتاح للجمهور من الجنسيات والأعمار كافة متابعة "ألف ليلة وليلة.. الفصل الأخير" خلال الأيام الخمسة المقررة للعرض، عند الساعة 9:00 مساءً، بثلاث لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، علماً بأن العمل يتضمن العديد من الفنون التي يقدمها فريق عمل كبير من المؤدين، وتشمل التمثيل، والعروض الراقصة، وركوب الخيل، والألعاب البهلوانية، وأحدث المؤثرات السمعية والبصرية.