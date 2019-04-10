بعد الساوند كلاش.. فرقة أوتوستراد تغنى فى فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة الأردنية أوتوستراد لشد الرحال إلى فلسطين لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى مدينة الناصرة، وذلك فى تمام الثامنة مساء غد الخميس على مسرح نيوجراند. وتعقب هذه الإطلالة المنتظرة لجمهور المزيكا الفلسطينى آخر حفلات أوتوستراد فى القاهرة، والتى شاركت خلالها فى إحياء حفل "الساوند كلاش" أو "المعركة الغنائية" التى جمعتها لأول مرة فى مواجهة الفرقة الأردنية آخر زفير على أرض مصر، وفاجأت خلالها الحضور بمشاركة الفنان رامى صبرى الغناء فى ختام الحفل. وتعد أوتوستراد إحدى أعرق التجارب الغنائية فى الأردن وأكثرها جماهيرية، ويمتد مشوارها الموسيقى لأكثر من دستة سنوات منذ انطلاق رحلتها فى مجال المزيكا، نتاجها أربعة ألبومات موسيقية، "فى أوتوستراد" و"أوتوستراد" و"نيروجين"، ومشروعها الموسيقى الأخير "تراثى التوسع إلى الداخل"، وألبومها الجديد "أنالوج"، ومن أشهر أغانيها "أنا بكرة معطل" و"ماشى بسرعة ألف" و"مرسال"، كما احتفلت مؤخرًا بإطلاق أول كليباتها "نازل ع الجيم".

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