مغني الراب ليل ناس إكس يتصدر قائمة "Top 10" لبيلبورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أصدر موقع "Billboard" الموسيقي العالمي، قائمة الـ"Top 10" الأسبوعية للأغاني الأكثر استماعاً.

وجاءت في الصدارة أغنية "Old Town Road"، لمغني الراب الأمريكي، ليل ناس إكس، بينما احتلت المركز الثاني أغنية "Sunflower" للمغني الأمريكي، بوست مالون والتي احتلت المركز الثالث بقائمة الأسبوع الماضي، وفي المركز الثالث أغنية "7 Rings" لأريانا جراندي والتي تصدرت القائمة طيلة الأسابيع الماضية.

بينما تراجعت للمركز الرابع أغنية "Wow." لبوست مالون بعدما احتلت المركز الثاني الأسبوع الماضي، وفي المركز الخامس احتلت أغنية "Without Me" لهالزي والتي تراجعت مركزاً عن الأسبوع الماضي، وفي المركز السادس أغنية "Please Me" للنجمة كاردي بي والتي تراجعت أيضاً مركزاً.

وفي المركز السابع، احتلت أغنية "Bad Guy" لبيلي إيليش بأول أسبوعها بالقائمة، بينما جاءت في المركز الثامن أغنية "Sucker" للأخوة جوناس والتي تقدم مركزاً بعدما احتلت المركز التاسع الأسبوع الماضي، وفي المركز التاسع احتلت أغنية "Happier" للموزع الموسيقي مارشيملو، وتذيلت القائمة أغنية "Middle Child" لجي كول.