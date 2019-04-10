صورة| رسالة مؤثرة من محمد عز لأولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاءحجازي:

نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بأبنائه في حمام سباحة.

وعلق "عز"، على الصورة: "نعمة ربنا الكبيرة قوي عليا، ربنا ما يحرمني منكم ولا أشوف فيكم أي سوء، كل سنة وأنتوا طيبين يا حبايبي، أنتوا مش ولادى بس أنتوا ولادي وأصحابي وأخواتى وسندى وضهري، الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لاقوة إلا بالله".

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ويشارك محمد عز، في مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ميرهان حسين، هدى، صبري فواز، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.