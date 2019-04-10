شاهد: والد الإعلامية صابرين بورشيد يفاجئ جمهورها بخبر صادم

خبر حزين اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ دقائق قليلة فاجأ به والد الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد متابعيها وزملائها في الوسط الفني الخليجي. كشف والد الإعلامية صابرين بورشيد السيد أحمد البورشيد عبر حسابه الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام ولجريدة الأيام البحرينية أن ابنته مصابة بثلاثة أورام في الدماغ في الجهة اليسرى من دماغها وتحتاج لعلاج سريع جداً.

والد الفنانة صابرين بورشيد أشار في حواره قائلاً: “فجأة لاحظت على ابنتي انها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من اصدقائها ولا تعرفهم الا انا وامها، سافرت إلى الكويت حيث تستقر وعدت بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار”. وتتلقى الفنانة صابرين بورشيد العلاج حاليا، في المستشفى العسكري جناح 23 الدور الثاني. ناشد أحمد البورشيد والد الإعلامية صابرين بورشيد جلالة الملك أن يأمر بعلاج سريع لابنتي فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس كما وطالب زملائها في الوسط الفني بمساعدته في المناشدة وتمني الشفاء العاجل لها. لم يتبين حتى الآن صحة الخبر سوى صورة قام بنشرها والد الفنانة صابرين بورشيد عبر حسابه الخاص على انستقرام.