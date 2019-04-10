شاهد: على جنب .. كوميديا سعودية تجمع فايز الملكي بالشمراني وعسيري في رمضان

في تجسيد طريف وكوميدي ساخر لعددٍ من المواضيع الاجتماعية وقضايا الساعة، يلتقي النجوم السعوديون: فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن عسيري في الكوميديا السعودية “على جنب” الذي تعرضه MBC في رمضان. يتمحور العمل حول لوحات متنوّعة واسكتشات تحمل دلالات وإسقاطات حيّة، وتحمل بصمة خمسة مخرجين هم: عمر الديني، ثامر الصيخان، عبد العزيز الشلاحي، بلال البدر وتوفيق الزايدي. تدور الأحداث التي تحملها لوحات العمل ضمن أجواء سريعة الإيقاع ومسليّة وتتماشى مع وتيرة العصر، لناحية محاكاتها لعقلية جيل الشباب واهتماماتهم، وتحمل رسائل موجه لمختلف الشرائح العمرية في المملكة العربية السعودية، والخليج، فيما يؤكد القائمون على العمل ملاءمته للذائقة العامة والمشاهد العربي في كل مكان. تتضمن الحلقات مواقف من الحياة اليومية المعاصرة وأخرى من الماضي، مع ثالثة متخيلة من المستقبل، على أن تتقاطع جميعها مع حياة الناس اليومية أو تلامس شيئاً في نفوسهم ووجدانهم من خلال إسقاطات مباشرة وغير مباشرة على واقعهم، مع الحرص على جعل القصة هي البطل، كما يؤكد القائمون على العمل. بموازاة ذلك تم تخصيص عدد من الحلقات ذات المواضيع الشبابية لمناقشة قضايا وهموم هذه الفئة التي تشكل النسبة الأكبر من مجتمعاتنا العربية والخليجية.

في هذا السياق، يشيد النجم فايز المالكي بتنوع الشخصيات وغزارة “الكاراكتيرات” التي يقدمها العمل، موضحاً أن “كل لوحة من اللوحات التسعين تقدم شخصية مختلفة تماماً عن غيرها، وقد لجأنا إلى هذه النوعية من “الكاراكتيرات” حتى نستطيع تقديم عمل يلبي تطلعات المشاهدين”. وكشف المالكي عن بعض المواضيع التي يناقشها المسلسل التي تتنوع بين التاريخي والوطني والشبابي، مشيراً إلى أن “بعض الحلقات ستتحدث عن قضايا الشباب، لذا يجسّدها ممثلون شباب في أدوار مناسبة بعد مشاورات مطولة مع فريق العمل، لوضع الممثل المناسب في المكان المناسب”. ويختم المالكي بالقول “سنطرح مواضيع تلامس يوميات المواطن العادي بأسلوب طريف ومحبب، لا سيما وأننا نعمل عن قرب مع الناس لمعايشة قضاياهم ونشعر بمشكلاتهم لكي نعكسها عبر الشاشة.” وختم المالكي: “أعد الجمهور بتقديم عمل غير تقليدي بكل المقاييس، فالجمهور يستحق منا ذلك”. من جانبه، يؤكد النجم والمنتج حسن عسيري أن “التحضيرات استغرقت نحو عامين، مررنا خلالها بمراحل عدة، من اختيار الأفكار وتنقيحها ثم كتابة النصوص واختيار فريق العمل ثم الممثلين الذين اختيروا بدقة وعناية استغرقت أكثر من ستة أشهر”، كما يؤكّد عسيري على “ضخامة المسلسل الذي نطرح من خلاله 90 لوحة مختلفة بواقع 3 لوحات في كل حلقة، تناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية وقضايا الساعة في قالب كوميدي شيق”. ويردف عسيري قائلاً: “هذا العمل يمثل تحدياً كبيراً لنا لأننا سندخل في منافسة محتدمة خلال الموسم الرمضاني، لذلك نبذل قصارى جهدنا لتقديم عمل منافس وجاذب يليق بالمشاهد السعودي خصوصاً والخليجي عموماً”. ويختم عسيري بالتشديد على أن “حلقات “على جنب”، تعكس وجه السعودية الجديدة وتتناغم مع رؤية 2030″، لافتاً إلى “حصولنا على التراخيص الخاصة بالعمل بسهولة ومرونة عالية”، مثنياً على تعاون مختلف الجهات ذات الصلة لتسهيل العمل وتذليل العقبات”.

أخيراً وليس آخراً، قال النجم راشد الشمراني: “حرصنا على اختيار أفكار ومواضيع جديدة ومعالجتها ومراجعة النصوص وقراءتها بتمعّن، كما أجرينا بروفات مكثفة سبقت التصوير بأكثر من أسبوعين”. وأضاف الشمراني: “تم جمع الأفكار من أكثر من جهة ومصدر، وبالتعاون مع عدد من المؤلفين الذين توخوا الحرص الشديد فيما يتعلق باختيار المواضيع التي ستُطرح”، وختم الشمراني: “نسعى لتقديم عمل يستطيع أن يتفاعل معه المشاهد في أي مكان”، معرباً عن أمنياته بأن يجد المسلسل القبول وأن يلامس ذائقة الجمهور عند عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. الجدير ذكره أن العمل تم تصويره بين الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وأبها وتبوك داخل المملكة، إضافة إلى مصر وكندا. ويضم إلى النجوم الثلاثة، كلا من الممثلين الشباب: خالد صقر، ريم العلي، يزيد الموسى، سعيد القحطاني، شجاع القحطاني، أمل حسين، أبو دعيج، عهود السامر، محمد المقبل وغيرهم.