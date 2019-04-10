محمد صلاح يتسبب في كسر قدم مشجع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب هدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في شباك فريق ساوثهامبتون، في إصابة مشجع للفريق.

ليفربول كان قد نجح في قلب التأخر بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، منتزعا الصدارة من فريق مانشستر سيتي، المتبقي له مباراة، وأحرز محمد صلاح هدفه في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وهو الهدف رقم 50 للمصري الدولي في الدوري الإنجليزي.

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انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لمشجع تعرض للكسر في قدمه اليمني، وذلك بسبب الاحتفال بهدف صلاح في شباك ساوثامبتون، وظهر وهو يضع قدمه في الجبس خلال تواجده يف المستشفى.

صلاح كان قد حظى بإشادة مدربه الألماني يورجن كلوب، قبل مواجهة بورتو البرتغالي مساء الثلاثاء بملعب “أنفيلد” في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي للمباراة: لم يكن محمد صلاح قلقًا بشأن ابتعاده عن التسجيل، لم يكن مهتم لذلك، كان معدل عمله دائمًا رائعًا في التدريب وفي المباريات، يسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديه، وبات يدرك جيداً كيف يتغلب على المواقف الصعبة.