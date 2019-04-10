باراك أوباما ساخرا: ميشيل خيرتني بين الرئاسة والطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على احتمالية خوضه سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة،

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد قال باراك أوباما ساخرا: إن زوجته ميشيل هددت بتركه، إذا ما أقدم على الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

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تعليق أوباما جاء خلال حضوره فعالية نظمتها “مؤسسة أوباما” في قاعة البلدية في مدينة برلين الألمانية، حضرها عدد من القادة الأوروبيين الشبان لمناقشة مسائل مثل التغير المناخي وانتشار النزعات الوطنية وانعدام المساواة.

أوباما قال عن مؤسسته: إنها مؤسسة غير منحازة وغير حزبية، وبعدها ألقى بتصريحه الساخر بشأن زوجته ميشيل أوباما واحتمالات ترشحه مرة أخرة لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

الرئيس الأمريكي السابق البالغ من العمر 57 عاما أضاف: لقد خضت آخر تجربة سياسية في مكتب الرئاسة بالفعل.. وقد هددت ميشيل بتركي والتخلي عني، إذا ما خضت هذا المعترك ثانية.. وأثار تعليقه ضحكات صاخبة من الجمهور في القاعة، علما بأن الدستور الأمريكي يمنع ترشح أي رئيس أمضى ولايتين في الرئاسة.