عندما اصطدم عامر خان بـ«نجمه المفضل» في مطار كيوتو.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ماذا يحدث عندما تصطدم بأحد الممثلين المفضلين لديك في المطار؟ بالتأكيد يتجه تفكيرك إلى محاولة التقاط صورة سيلفي معه، على الأقل هذا ما فعله النجم الهندي عامر خان عندما شاهد السياسي ومنتج الأفلام والممثل الهندي تشيرانجيفي في مطار كيوتو.

لم يستطع الممثل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي غالبًا ما يكون يكون قليل النشاط في وسائل التواصل الاجتماعي، سوى مشاركة صورة مع “ممثله المفضل” على حسابه بموقع Twitter، يمكن رؤية الثنائي وهما في حالة من السعادة، والابتسامة على وجه عامر تقول كل شيء.

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وعلق ممثل “بلطجية هندوستان” على الصورة: “ركضت إلى أحد الممثلين المفضلين لدي، سوبر ستار تشيرانجيفي جارو في مطار كيوتو! يا لها من مفاجأة سارة”.

في هذه الأثناء، يستعد عامر خان حاليًا لدوره في فيلم Lal Singh Chaddha، الذي يستند إلى فيلم النجم الأمريكي المعروف توم هانكس الكلاسيكي Forrest Gump الذي عُرض عل الشاشات عام 1994

وبحسب مصادر مقربة من الفنان، سيفقد عامر 20 كلج من وزنه بسبب دوره في الفيلم، شوهد عامر خان آخر مرة في فيلم Thugs of Hindostan لعام 2018، من إخراج فيجاي كريشنا أشاريا. إلى جانب عامر، ضم الفيلم أيضًا أميتاب باتشان وكاترينا كايف وفاطيما.