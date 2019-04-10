صور.. الممثلة الهندية أورميلا ماتوندكار تتقدم بأوراق ترشحها للبرلمان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قبل المرحلة الأولى من الاقتراع لانتخابات البرلمان الهندي “لوك سابها”، والتي تبدأ في 11 أبريل، تم رصد مرشحي “الكونجرس الهندي” بريا دوت والممثلة أورميلا ماتوندكار لتقديم أوراق ترشيحاتهما في مدينة مومباي.

النجم الهندي سانجاي دوت، الذي كان قد تعرض لشائعات في وقت سابق عن خوضه للانتخابات، قد رافق شقيقته بريا دوت في تقديمها الأوراق الى اللجنة الانتخابية.

كما كانت الممثلة التي تحولت إلى العمل السياسي أورميلا ماتوندكار ، قد وصفت الاتهامات التي وجهت لها، بإبداء تعليقات ضد الهندوسية في مقابلة تلفزيونية بأنها “زائفة ، لا أساس لها ومليئة بدوافع خفية”.

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وقالت ماتوندكار في بيان يوم الأحد إنها اعترضت على “إيديولوجية مزيفة ومسببة لـ”انقسام العنيف” يتم الترويج له من قبل حزب بهاراتيا جاناتا باسم الهندوسية ، إلى “تضليل الناس وإثارة الكراهية للدين العظيم”.

من ناحية أخرى، كان نجم بوليوود سانجاي دوت Sanjay Dutt قد صرح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لن يتنافس في الانتخابات البرلمانية القادمة.

دوت البالغ من العمر 59 عامًا، نفى التقارير التي تفيد أنه سيتنافس في الانتخابات لعام 2019، ومن المقرر أن يتبع والده، حيث قال في تغريدة: “شائعة خوض انتخابات البرلمان ليست صحيحة”.

وأضاف إنه سيدعم شقيقته بريا دوت في الانتخابات، التي تتنافس على مقعد مومباي في الكونغرس، بالقول: “أحث الجميع على الخروج بأعداد كبيرة والإدلاء بأصواتهم من أجل أمتنا”.