النجم التركي جان يامان يستعد لدخول الجيش ويكشف سبب حزنه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم التركي جان يامان، بطل مسلسل «طائر الصباح»، عن انضمامه للخدمة العسكرية مطلع شهر يناير 2020 وبالتحديد يوم 21 يناير.

وعبر جان، عن حزنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفل توزيع جوائز الموريكس دور، والذي أقيم في بيروت، وذلك بسبب تخليه عن شعره الطويل ولحيته، مؤكدًا أنه سيلتزم بكافة قوانين الجيش.

وأكد جان خلال المؤتمر الصحفي أن طول شعره الحالي يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام ليعود لنفس الطول.

وفوجئ جان خلال المؤتمر بإحدى الصحفيات تهديه سلسال من الفضة، ليضمه إلى سلسلة إكسسواراته التي اشتهر بها في المسلسل، ولكنه اعتذر منها وأهداها إلى صديقته النجمة التركية ديميت أوزديمير، وذلك كي لا تغضب الاستايلست الخاصة به.

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جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير، حصدا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور، جائزة أفضل نجيمن تركيين عالميين، وذلك عن دورهما في مسلسل «طائر الصباح»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه.

وكان جان، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفل «الموريكس دور»، سبب موافقته على “طائر الصباح”، قائلًا: «عندما قرأت السيناريو لم أعتقد أنه سيكون ذو شعبية كبيرة هكذا، لكن عندما سمعت اسم ديميت قلت هذا المشروع سيكون ظاهرة».

وتدور قصة العمل حول قصة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة صغيرة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما.