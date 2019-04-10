الفنانة البحرينية صابرين بورشيد تتلقى العلاج بعد إصابها بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف والد الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد عن إصابتها بمرض خطير، حيث نشر صورة لها وهي راقدة على سرير المرض في المستشفى العسكري.

والد الفنانة البحرينية كشف أن ابنتها تعاني من 3 أورام في الرأس، حيث قال: ” فجأة لاحظت على ابنتي انها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرفهم الا أنا وأمها”.

وأضاف: “سافرت إلى الكويت حيث تستقر وعدت بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار”.

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وناشد ملك البحرين بالتدخل لعلاج ابنته، حيث قال: “لذا اناشد جلالة الملك ان يأمر بعلاج سريع لابنتي فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس”.

عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في البحرين ودول الخليج أعادوا نشر صورة صابرين بورشيد، ودعوا لها بالشفاء العاجل.

وصابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج “صيف البحرين” 2009 حيث كان أول برنامج لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج، كما شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: “كسر الخواطر”، و”أماني العمر”، و”المواجهة”.