القبض على معجبة هددت نجم بوليود فارون داوان بقتل صديقته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قال الممثل الهندي فارون داوان في بيان جديد إن “أحبابه يجب ألا يدفعوا الثمن” بسبب وضعه وشهرته، وفقًا لوكالة الأنباء IANS، يأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من تهديد إحدى فتاة من معجباته بإيذاء صديقته ناتاشا دلال.

عندما طُلب من فارون التعليق على الحادث المقلق، قال الممثل البالغ من العمر 31 عامًا لـ IANS: “لقد تدخلت الشرطة في الأمر، لذا سأمتنع عن التحدث عن الحادث”، وأضاف فارون: “مع وضع ذلك جانبًا، أقول بشكل عام إنه أمر خاطئ، لا ينبغي على أحبائي دفع أي ثمن بسبب وضعي المشهور”.

وخلال تفاعل إعلامي في لقائه مع المعجبين، وصف ممثل Badlapur الأمر بأنه “حادث مرير” وقال إنه “حبوب” للغاية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المعجبين.

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ونقلت الوكالة عن فارون قوله “إنه خطأ، أنا شاب حبوب للغاية عندما يتعلق الأمر بالجماهير، أنا دائما ما أخصص لهم الكثير من الوقت، أحب معجبيني بقدر ما يحبوني لكن أي حادث مرير ليس متوقعًا”.

وفقًا لتقرير “فيلم فير” الأخير، وقع الحادث في نهاية الأسبوع، عندما أصرت فتاة معجبة على مقابلة فارون دوان ورفضت مغادرة مقر إقامته، وهددت بقتل خطيبته ناتاشا، وإساءة معاملته وأفراد أسرته، وفي النهاية هددت بالانتحار.

فيما يتعلق بالعمل، ينشغل فارون داوان Varun Dhawan حاليًا بالواجبات الترويجية لـ Kalank، والذي يضم أيضًا الممثلة علياء بهات، مادري ديكسيت، اديتيا روي كابور، سانجاي دوت، والمقرر عرضه في 17 أبريل 2019.