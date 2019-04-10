عاصي الحلاني يستعيد ذكريات الشباب مع وليد توفيق وجورج وسوف.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع الفنان السوري جورج وسوف، والفنان اللبناني وليد توفيق، بصورة من خزانة ذكرياته.

ونشر عاصي الحلاني الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “لا نعرف القيمة الحقيقيّة للحظات العمر إلى أن تغيب قد يلهينا الزمن، ولكن يبقى القلب لا ينسى الأحبة”.

وأضاف: “نتذكّر ونسترجع تلك الذكريات الجميلة لكي نعرف قدر من نحب ومكانته لدينا..! من اجمل ذكرايات اصورة قديمة تجمعني مع حبايب قلبي جورج وسوف، وليد توفيق”.

Advertisements

من ناحية أخرى شوق عاصي الحلاني، جمهوره لألبومه الجديد بنشر فيديو من الأستوديو عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “ما أجمل الوقت في الأستديو عندما تستمتع بالأبداع والأداء المتميز العمل مستمر في تنفيذ اغاني الألبوم الجديد في تركيا مع اهم الموسيقين انتظرونا باجمل الألحان والكلام.. عاصي الحلاني”.

وكان آخر عمل طرحه الحلاني، هو فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” خلال الشهر الماضي، وقد صوّر الكليب مع المخرج عادل سرحان في المكسيك، والأغنية من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى.