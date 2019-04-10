نجل الفنان محمود البزاوي يستفز الفنانين بتغريدة عن والده ويتلقى الردود.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن أكرم البزاوي، نجل الفنان المصري محمود البزاوي، هجومًا على الفنان أمير كرارة، وصناع فيلم “كازبلانكا” بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم والذي لم يظهر به والده المشارك في الفيلم.

الفنان أمير كرارة رد على كلام نجل البزاوي، بقوله: “أبوك أجمد واحد في الفيلم على فكرة وهتشوف في العيد”، كما رد مخرج افيلم بيتر ميمي بقوله :”يا اكرم عيب الكلام ده ابوك اهم من بوستر وأهم من الفيلم كله علشان تقول كلام زي ده تصغره، مش بوستر مبدئي يخليك تحس بكده، ده محمود البزاوي صلاح بيه الطوخي والبوسترات بتختفي بعد شهور وبيفضل الفيلم” .

كما عبر عدد من الفنانين عن إعجابهم بكلام أكرم عن والده وحبه له، ومن بينهم الفنان صلاح عبدالله، حيث قال: “تعرف ياواد يا أكرم أنا بحب حبك لأبوك قوي قوي ومعجب بيه لأقصى درجة وبدعيلك وبدعيله، وأبوك استحمل كتير، وربنا كبير، والحمد لله في الفترة الأخيرة كل الناس بتشاور بكل التقدير والاحترام والإجلال لمحمود البزاوي، واللي جاي أحلى وأعظم بإذن الله بغض النظر عن الأفيش”.

وعلق الفنان صبري فواز: “يا أكرم أبوك فنان كبير، حقك تفرح وتفخر بيه، واحنا زملاؤه بنفخر بيه وبشغله”، وكتب الفنان أحمد السعدني:”مش بالأفيشات يا ابني، أبوك ممثل وأب وإنسان عظيم”، وقالت الفنانة مي كساب: “الأفيش بيترمي في الآخر، الفيلم هو اللي بيفضل”، وكتبت إيمان العاصي: “بحب أبوك أوي وش خير عليا وعلي ناس كتير”.

نجل البزاوي رد على هذه النعليقات برسالة قال فيها: “متشكر جدا لتقدير الناس و انهم فهموا كلامي صح وماتفهمش غلط و أحب أشكر أستاذي وحبيبي أمير كرارة وأنه اهتم وفهم انا بتكلم في ايه و بشكره جدا انه استحملني انا بحب حضرتك جدا”.

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وأضاف: “تاني حاجه احب اشكر بالخصوص عم صلاح عبدالله حبيبي وأبويا وأستاذي الجميل استاذ صبري فواز.. وأبويا الصغير أحمد السعدني وأستاذة إيمان العاصي وأستاذي الجميل و الكوميديان العظيم سليمان عيد.. وحبيبي وأستاذي المجتهد بيتر ميمي اللي صنع شخصية صلاح الطوخي و قدمها للجمهور بالشكل الجميل اللي كل الناس حبته.. و أستاذتي الجميله الطيبه مي كساب”.

واختتم كلامه بقوله: “شكرا على كلامكم الحلو اللي فرحني جدا .. و اشكر كل الناس اللي بعتولي بجد بشكركم جدا و آسف لو نسيت حد وآسف لو كنت مزعج لأي حد منكم”.

وكان أكرم قد كتب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «مبدئيًا أبويا ماعندوش أي فكرة عن البوست ده انا ابويا طيب ويمكن طيبته دي هي اللي كانت سبب في تأخير نجاحه وانه كتب من الباطن كتير مثلا زي ما قولت قبل كده وكان دايما بيعمل حاجات وتنجح ومفيش حد يعرف أنه له دور في نجاح العمل ده بس اللي كان بيصبره ان ربنا هيعوض».

وأضاف: «بعد ما قدر يوصل بدراعه للي هو فيه لسه في ناس مش مقتنعه بي.. بس ده حقهم لان مفيش حد عليه إجماع بس طالما مش مقتنع بحد يبقى ما تحرجوش و ابعد عنه احسن لانه في نظرك مش الشخص اللي يفيد».

وتابع: «في رأيي الشخصي ناس كتير بتعرف تتصور بس مش الكل بيعرف يمثل.. واسف لو كنت منحاز اوي في كلامي لأبويا بس زي ما قولت ده ابويا اللي نجاحه بيسعدني اكتر ما بيسعدني نجاحي».

واختتم كلامه قائلًا: «ابويا قالي انه عامل دور مهم في الفيلم ده.. ويمكن بيكدب عليا وطالع كومبارس .. ساعتها ها تأسف على البوست».