لأول مرة أحمد سعد يرد على سمية الخشاب.. ويكشف حقيقة اعتداءه عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته لأول مرة ليرد على تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب ضده، وليكشف حقيقة ما تردد عن تعديه عليها بالضرب.

سعد نفى كل الاتهامات التي وجهت ضده، حيث قال، خلال استضافته في برنامج insiderar: ” لست غاضب ولا أشعر بأي غضب وليس لدي أي مشاكل مع مسألة الطلاق، لأن الناس تتزوج وتنفصل بالمعروف”.

وأضاف: “الناس بتقدر تميز كويس جدّا مين اتكلم في وقت ما كان زعلان.. وكل واحدة تتخانق معها تطلع تشتمك طب ليه مشتمتكش وإنتوا خارجين وكويسين مع بعض وإنتوا عايشين مع بعض حياة كويسة”، لينفي بذلك كل ما قيل عن ضربه لها.

وأكد أن هناك بعض الأخبار الموجهة التي يتم نشرها لأهداف معينة، وهذه الأخبار يرفض الرد عليها، مشيرا إلى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وأنه ليس لديه أزمة شخصية، حيث أنه اتخذ قرارًا نهائيّا بالانفصال.

Advertisements

وكانت قد نُشرت مؤخرا صورة لوثيقة طلاق الفنان المصري أحمد سعد، عن الفنانة سمية الخشاب، وكشفت عن تاريخ انفصالهما الرسمي.

وحضر أحمد سعد، إلى المأذون برفقة شخصين، بينما حضرت سمية الخشاب برفقة والدتها، وكشفت الوثيقة وقت الانفصال وهو يوم 27 مارس.

وكان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب ...، اتمني لها السعادة والتوفيق”.

الفنان المصري نشر صورة تجمعه بابنيه، وقال: “وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي، أولادي”.

بينما أعلنت سمية إن سعد لم يطلقها، وأنها رفعت قضية خلع ضده، مشيرة إلى إنها قررت رفع هذه الدعوى قبل شهور للضرر، ولكنها رفعتها فعليا منذ عدة أيام، مؤكدة أن شقيقه الفنان عمرو سعد يعلم السبب.