وثيقة طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد تضع الفنانة في موقف محرج أمام جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازال الجمهور حتى الآن لا يفهم كواليس طلاق الفنان المصري أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، وخاصة أن تصريحات كل منهما متناقضة.

تم مؤخرا تسريب وثيقة طلاق أحمد سعد وسمية، والتي تثبت وقوع الطلاق بالفعل، وفي الوثيقة تم تحديد موعد وقوع الطلاق بتاريخ 27 مارس من الشهر الماضي.

هذا التاريخ جعل الجمهور يسأل عن السبب الذي جعل الفنانة سمية الخشاب تخفي أمر طلاقها بل وتنفيه، وتؤكد من خلال رسالة صوتية لبرنامج «إم بي سي تريندينج»، في حلقة 31 مارس أنها مازالت متزوجة من أحمد سعد وأنه لم يقم بتطليقها.

سمية قالت في رسالتها إن سعد يرفض الطلاق، ومن ثم قامت برفع دعوى خلع ضده للضرر الذي أصابها منه، ولكن الوثيقة نفت كل ما قالته سمية جملة وتفصيلا.

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سمية ذكرت أيضا في تصريحات لها أن أحمد سعد يغار منها ومن النجاح الذي حققته في الشهور الماضية، وهو ما يتنافى مع تصريحاتها السابقة بأن زوجها يشجعها على عملها الفني والغنائي.

الفنانة المصرية قالت أيضا أن أحمد سعد لا يعمل ولم يتعاقد على أي حفلات مؤخرا ولذلك يشعر بالغيرة من عملها، وقالت إن شقيقه عمرو سعد يعرف سبب طلبها الطلاق منه، وأنها بنت أصول ولن تذكر مزيدا من التفاصيل عنهما.

ومع تناقض هذه التصريحات توقع بعض الجمهور أن تكون سمية الخشاب أخفت خبر طلاقها لحفظ ماء وجهها، بينما أعلن سعد خبر انفصالهما دون علمها، كما قال البعض الآخر انه ربما كان لديها أمل في عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

يُذكر أن الفنان أحمد سعد نشر صورة له برفقة أولاده، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب … أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي…. أولادي».