​نجمات يمتلكن أجمل سيقان ممشوقة في بوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

لا خلاف أن صحة الساقين تؤشر لكمال الجسم وقوته، بعيدًا عن جو الاثارة والاغراء، وبخاصة عند النساء اللاتي يحرصن على ممارسة الرياضة وتمرينات اللياقة البدنية بشكل متصل.

وقد أصبحت السيقان الممشوقة والمشدودة حلمًا يراود الكثير من نجمات السينما الهندية، وهو الأمر الذي دفع بهن إلى الارتماء في أحضان الجوع او الرجيم القاسي، بعيدًا عن المخاطرة بعمليات التجميل وشفط الدهون وشد الجلد.

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ومعروف أيضا أن الهنديات يمارسن الرياضة بشكل يومي، يتميّزن بأجسادهنّ الرشيقة و الممشوقة ومؤخرتهن المشدودة. ينوّعن بين الركض واختراعهم الشهير”اليوجا”، وهدفهنّ الجمال والجسم الصحي معًا، قد يخضعن لعمليات تجميل أيضًا لكن يبقى الجسم الرياضي مقدّس لديهنّ.

موقع quora الهندي الترفيهي نشر مؤخرًا قائمة تبحث عن لقب الفائزة بأجمل سيقان بين نجمات بوليوود، وقد لقيت هذه القائمة التي تصنف النجمات الشابات بحسب جمال أقدامهن شهرة كبيرة.

من عالم بوليوود، اخترنا العديد من المشاهير، على سبيل المثال: ديبيكا بادوكون، ديشا باتاني، بيباشا باسو، جاكلين فرنانديز، كاترينا كايف، ماليكا أرورا خان، وسونام كابور، بحسب أن هؤلاء النجمات وغيرهن ممن أوردن صورهن هنّ صاحبات السيقان الأجمل، شاهد الألبوم وتعرف عليهن: