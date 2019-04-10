"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "أنا المطلقة" التى طرحتها المطربة كارول سماحة منذ 10 أيام مليون و100 ألف مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، وهى من ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه. كارول تطرقت من خلال كليب "المطلقة" للمرة الأولى لموضوع "المرأة المطلقة" ونظرة المجتمع العربى لها. يذكر أن اللبنانية كارول تعكف مع الموسيقار زياد رحبانى، على تحضيرات لأغنيات جديدة، خلال هذه الفترة، استعدادًا لطرحها فى موسم الصيف المقبل؛ لسعى كارول تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد حتى تُسعد الجمهور بأعمالها الفنية المتنوعة.

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