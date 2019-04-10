صورة| أيتن عامر تتغزل في الإسكندرية بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها من على شاطئ الإسكندرية.

وعلقت أيتن: "يا ناس يا هو لما إسكندر حكم على الدنيا و دبّر، شاف المداين و أتخير #اسكندرية و سماها، أما أحنا يا إسكندرانية طالعين جميعاً مزاجية، طبيعة فى الطين و المية متركبة تحت سماها".

يذكر أن أيتن عامر تشارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر وهبه مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، أنعام سالوسة، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2019.