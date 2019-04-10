شكرا لقرائتكم خبر عن بين القاهرة والإسكندرية.. ساندى تكشف تفاصيل حفلاتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش المطربة ساندى حالة من النشاط الفنى الفترة المقبلة، حيث ستحيي حفلتين الأسبوع المقبل، تحديدا يوم الجمعة الموافق 12 إبريل فى إحدى الجامعات بالقاهرة، والحفلة الثانية يوم الاثنين 15 من نفس الشهر بالإسكندرية .

من جانبها أعربت المطربة ساندى عن سعادتها البالغة بهذين الحفلين، خاصة وأنهما سيمكناها من لقاء جمهورها بشكل كبير هذه الفترة، موضحة أنها تحضر مفاجآت كثيرة ستنال إعجاب محبيها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال المطربة ساندى هو فيلم "عيش حياتك" وشاركها فى البطولة الفنان الكوميدى سامح حسين وإدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسى، والذى يهدف إلى الترويج للسياحة المصرية فى العالم بصفة عامة.